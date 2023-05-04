عند الخطر.. طبيب عن مسلسل تحت الوصاية: تتحول الأم لوتد يحمي أبناءها

أكد الدكتور محمد المهدي دكتور الطب النفسي بجامعة الازهر، أن المرأة عندما تشعر بأن أبنائها فى خطر، تكتسب روحا قوية جدا ويصبح لديها عزيمة وإرادة قوية غير عادية، فهي تحابى على أولادها لكي ترفع عنهم الخطر، ففي مسلسل " تحت الوصاية" تبين أن الجد يريد أن يجور على حق أولاده، ومن هنا تتحول الأم، فهي جسدت دور قويا جدا.



وأضاف " المهدي" خلال لقائه ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية " السي بي سي"، أن المراة تتحول إلى الوتد الذي يحمي الأبناء، فالمرأة فعلا هي الوتد، فعندما تتوفي الأم كل شيئ بالفعل يتوقف.

وأوضح ، أن الأعمال الدرامية والسينمائية الحديثة جسدت دورالمرأة فى اكونها قوية وعظيمة ولها أدوار مهمة فى الدول وهي المنافسة والمتحدية وأصبحت الدراما تجسد أدوار لها مهمة فى الحياة.



وأكد، أن الرجل المصري أصبح لديه "خضة" من وضع المرأة وقوتها فى المجتمع، وأيضا بدأنا فى تمكين المرأة وعصر أستقواء المرأة، فالرجال أصبحوا يهابون المرأة القوية.



واختتم دكتور الطب النفسي، أنه فى الفترة الأخيرة توجه الشباب إلى العزوف عن الزواج ، ومن أحد أهم الأسباب فى البعد عن الزواج هي " المرأة القوية" ويصبح لديهم " فوبيا المراة القوية"، مشيرا أيضا إلى أن نموذج " جعفر" مثال للرجل الذكوري فقط الشخص المنتصر، القوي، المسيطر، فى حين أن سيد أخيه الاكبر" الطيب الغلبان" الذي يبكي على بعد زوجته.