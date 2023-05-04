الجرام بـ 1503 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم |اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليتخطي سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر ل 3,006 جنيهات للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022 .

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة كما تحظي أسعار المعدن الأصفر بأهمية عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006

عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755

عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630

عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254

عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753

عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503

الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478

الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040

الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاع قدره 0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة وذلك نتيجة القلق فى القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمر الذي أدب إلى رفع الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن.



وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.