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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 1503 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم |اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليتخطي سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر ل 3,006 جنيهات للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022 .

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة كما تحظي أسعار المعدن الأصفر بأهمية عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

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الذهب عالميا يغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

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ارتفع عالميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4-5-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس

وسجلت  أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :- 
عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006
عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755
عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630
عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254
عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753
عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاع قدره  0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة وذلك نتيجة القلق فى القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمر الذي أدب إلى رفع الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن.

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760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

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لمدة يومين .. انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر


وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

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