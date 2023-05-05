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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقبرة تحت الماء تكشف خفايا الحرب الأهلية الأمريكية قبالة سواحل فلوريدا

مقبرة تحت الماء كشفت
مقبرة تحت الماء كشفت خفايا الحرب الأهلية الأميركية

عرضت فضائية العربية، تقرير فيديو عن مقبرة تحت الماء كشفت خفايا عن الحرب الاهلية الأميركية، فقد تم العثور على مقبرة تحت الماء قبالة سواحل فلوريدا كشفت خفايا عن الحرب الأهلية الأميركية، فالمقبرة كانت لجنود وعمال ماتوا في مستشفى للحجر الصحي بالقرن ال 19، والسجلات أظهرت عن عشرات الأشخاص دفنوا في جزيرة غارقة في منتزه  "دراي تورتوجاس".


وتابع التقرير، أن المنتزه تتكون من سبع جزر وشعاب مرجانية وهي موطن لحصن جيفرسون، حيث بدأ بناء هذا الحصن عام 1846 واستمر لمدة 30 عاما.


وأوضح التقرير، أن تفشي الأمراض في الجزيرة أودى بحياة العشرات من الأشخاص، وعلماء الأثار يخططون كل القبور المفقودة للكشف عنها.

 

 


 

مقبرة تحت الماء لحرب الاهلية الأميركية كشفت خفايا سواحل فلوريدا جزيرة غارقة سبع جزر حصن جيفرسون

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