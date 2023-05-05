بسبب أزمة الكهرباء.. طوابير طويلة من السودانيين لشحن هواتفهم

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن طوابير طويلة لشحن الهواتف في الخرطوم، المشهد صادم لعشرات السودانيين في العاصمة الخرطوم الذين يقفون في طوابير طويلة بانتظار شحن هواتفهم، بسبب أزمة الكهرباء الناتجة عن الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومن خلال رصد فذائية العربية، أكد السكان أن الكهرباء مقطوعة منذ 6 أيام في بعض المناطق وأنهم اضطروا للجوء إلى مبان حكومية تتواجد فيها الكهرباء، لشحن هواتفهم.



وأشار التقرير، إلى أنه منذ أندلاع الاقتتال قبل 3 أسابيع، توالت الأزمات على العالقين وسط الاشتباكات حيث تعاني الخرطوم من أزمة مياه، ونقص في الغذاء والأدوية والوقود.