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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. وصول عشرات الحافلات من الخرطوم إلى معبر قسطل .. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة

ملف التوك شو
ملف التوك شو

تناولت برامج “ التوك شو ” اليوم الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومنها : 

مراسل القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الحافلات من الخرطوم إلى معبر قسطل

قال مصطفى عبد الفتاح موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر قسطل البري، إن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى الأراضي المصرية، هربًا من الأوضاع في السودان، في ظل التنسيق الإداري والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للوصول إلى معدلات زمنية أقل، للدخول إلى الأراضي المصرية وفقًا لما هو متبع من تعاملات وبرتوكولات.

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

 

أجمع الخبراء والمحللون، أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا  للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

لن تتجاوز الـ 10%..التنمية المحلية تكشف تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة

 

تحدث خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن زيادة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة، قائلا: الوزارة تعمل جاهدة منذ أول أمس على متابعة الأوضاع على أرض الواقع، وذلك للتأكد من الإعلان عن تعريفة الأجرة الجديدة.

 

تاج الدين: ناقشنا زراعة الأعضاء مع رجال الدين ولا يوجد مانع شرعي


تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تحديات زراعة الأعضاء، موضحًا: «جزء من التحديات هو التكلفة المادية والحصول على الأعضاء، وهناك نقاش حول كيفية الحصول على الأعضاء للحالات التي تحتاج إلى زراعة، كما ناقشنا هذا الأمر مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولا يوجد مانع شرعي ضد هذا الأمر».

 

الربح المشين.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار يوتيوبر استغلت أبناءها| شاهد
 

كشفت فضائية العربية في  تقرير عن يوتيوبر مصرية تستغل أطفالها في فيديو مشين، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، فهي صاحبة قناة على اليوتيوب فقد نشرت فيديو مشينا لطفليها عبر الإنترنت، و قد أمرت النيابة المصرية العامة بضبط وإحضار يوتيوبر تدعى " أم زياد وهبة" بعد تلقيها بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة فيديو على قناتها  على يوتيوب.

 

أيمن غنيم: حياة كريمة علامة فارقة في عهد الريس السيسي

علق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على إشادة وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة، قائلًا إن مبادرة حياة كريمة تعد علامة فارقة في عهد الرئيس السيسي، حيث أطلقها الرئيس بهدف تحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجًا.
 

ظاهرة خسوف القمر 2023.. البحوث الفلكية تكشف مدتها وأماكن رؤيتها|شاهد
 

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل انتظار الكرة الأرضية خسوف ظلي للقمر مساء اليوم الجمعة، قائلًا إنه على مدار العام نتيجة دوران القمر في المدار البيضاوي الخاص بالأرض؛ تكون هناك مراحل لخسوف القمر.
 

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

 

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

 

كهربا في الهجوم| تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع اليوم بـ مباراة السوبر
 

أكد الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، استقر على التشكيل الأساسي لـ الأهلي في الفترة الأخيرة، ومباراة السوبر أمام بيراميدز ستكون التشكيلة بنسبة كبيرة مثل المباريات الأخيرة.

 

“ التوك شو ” الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية الذهب اسعار الذهب

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