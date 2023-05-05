أخبار التوك شو.. وصول عشرات الحافلات من الخرطوم إلى معبر قسطل .. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة

تناولت برامج “ التوك شو ” اليوم الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومنها :

قال مصطفى عبد الفتاح موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر قسطل البري، إن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى الأراضي المصرية، هربًا من الأوضاع في السودان، في ظل التنسيق الإداري والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للوصول إلى معدلات زمنية أقل، للدخول إلى الأراضي المصرية وفقًا لما هو متبع من تعاملات وبرتوكولات.

أجمع الخبراء والمحللون، أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

تحدث خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن زيادة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة، قائلا: الوزارة تعمل جاهدة منذ أول أمس على متابعة الأوضاع على أرض الواقع، وذلك للتأكد من الإعلان عن تعريفة الأجرة الجديدة.



تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تحديات زراعة الأعضاء، موضحًا: «جزء من التحديات هو التكلفة المادية والحصول على الأعضاء، وهناك نقاش حول كيفية الحصول على الأعضاء للحالات التي تحتاج إلى زراعة، كما ناقشنا هذا الأمر مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولا يوجد مانع شرعي ضد هذا الأمر».

كشفت فضائية العربية في تقرير عن يوتيوبر مصرية تستغل أطفالها في فيديو مشين، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، فهي صاحبة قناة على اليوتيوب فقد نشرت فيديو مشينا لطفليها عبر الإنترنت، و قد أمرت النيابة المصرية العامة بضبط وإحضار يوتيوبر تدعى " أم زياد وهبة" بعد تلقيها بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة فيديو على قناتها على يوتيوب.

علق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على إشادة وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة، قائلًا إن مبادرة حياة كريمة تعد علامة فارقة في عهد الرئيس السيسي، حيث أطلقها الرئيس بهدف تحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجًا.



كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل انتظار الكرة الأرضية خسوف ظلي للقمر مساء اليوم الجمعة، قائلًا إنه على مدار العام نتيجة دوران القمر في المدار البيضاوي الخاص بالأرض؛ تكون هناك مراحل لخسوف القمر.



كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

أكد الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، استقر على التشكيل الأساسي لـ الأهلي في الفترة الأخيرة، ومباراة السوبر أمام بيراميدز ستكون التشكيلة بنسبة كبيرة مثل المباريات الأخيرة.