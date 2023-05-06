أخبار التكنولوجيا| الرئيس التنفيذي لـ «أمازون»: انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT.. اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين بخطوة واحدة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات السحابية، آندي جاسي أن الشركة تعمل على تطوير نموذج لغوي كبير جدا وأكثر عمومية وقدرة خاص بنظام تشغيل المساعد الذكي الافتراضي Alexa.

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الهواتف الذكية، لديك خياران أساسيان فقط في نظم التشغيل، إما أن تختار نظام أندرويد Android من جوجل، أو iOS الموجود حصريا لهواتف الآيفون من آبل، ولا بديل ثالث.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات صارمة على مارد التكنولوجيا الصيني هواوي Huawei ومنعتها من الوصول إلى تكنولوجيا الـ 5G و نظام تشغيل أندرويد، متخيلة أنها بعد العقوبات المتعددة تخلصت منها للأبد، لتثبت هواوي للعالم أنها مثل القطط "بسبع أرواح" وقادرة على إثبات نفسها في الأسواق العالمية.

اكتشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند (DES) والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC) أكثر من 200 تطبيق يعمل على نظامي تشغيل أندرويد و iOS تسرق البيانات الشخصية للمستخدمين فور تثبيتها على الجهاز وتقوم بسحب أموال من الحسابات المصرفية، بل أيضا تقوم بسرقة هوية المستخدم لاستغلالها في أعمال إجرامية وسرقات.

رغم كل التحديثات التي أجرتها شركة مايكروسوفت على محرك بحثها bingAI ومتصفح Edge إلا أن هيمنة جوجل كروم ما زالت واضحة، وشعبية كروم لم تقل أو حتى تهتز بوجود البديل المدعم بالذكاء الاصطناعي.

تعمل شركة فيفو Vivo الصينية حاليا على تطوير طرازين جديدين ينتميان إلى عائلة Y متوسطة المدى. تشمل الأجهزة الجديدة طرازي Vivo Y35 plus و Vivo Y35m plus، اللذان تم رصدهما في العديد من مواقع اعتماد الشهادات وبالتالي هي إشارة قوية إلى قرب إطلاقها رسميا.