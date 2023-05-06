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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الرئيس التنفيذي لـ «أمازون»: انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT.. اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين بخطوة واحدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الرئيس التنفيذي لـ "أمازون": انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات السحابية، آندي جاسي أن الشركة تعمل على تطوير نموذج لغوي كبير جدا وأكثر عمومية وقدرة خاص بنظام تشغيل المساعد الذكي الافتراضي Alexa.

 

اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين.. بخطوة واحدة

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الهواتف الذكية، لديك خياران أساسيان فقط في نظم التشغيل، إما أن تختار نظام أندرويد Android من جوجل، أو iOS الموجود حصريا لهواتف  الآيفون  من آبل، ولا بديل ثالث.

 

تعاون بين أمريكا والاتحاد الأوروبي للقضاء على هواوي.. تفاصيل

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات صارمة على مارد التكنولوجيا الصيني هواوي Huawei  ومنعتها من الوصول إلى تكنولوجيا الـ 5G و نظام تشغيل أندرويد، متخيلة أنها بعد العقوبات المتعددة تخلصت منها للأبد، لتثبت  هواوي  للعالم أنها مثل القطط "بسبع أرواح" وقادرة على إثبات نفسها في الأسواق العالمية.

 

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

اكتشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند (DES) والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC) أكثر من 200 تطبيق يعمل على نظامي تشغيل  أندرويد  و iOS  تسرق البيانات الشخصية للمستخدمين فور تثبيتها على الجهاز وتقوم بسحب أموال من الحسابات المصرفية، بل أيضا تقوم بسرقة هوية المستخدم لاستغلالها في أعمال إجرامية وسرقات.

 

لازم Edge.. مايكروسوفت تحارب هيمنة Google Chrome بإصدار جديد من windows

رغم كل التحديثات التي أجرتها شركة مايكروسوفت على محرك بحثها  bingAI  ومتصفح Edge إلا أن هيمنة  جوجل كروم  ما زالت واضحة، وشعبية كروم لم تقل أو حتى تهتز بوجود البديل المدعم  بالذكاء الاصطناعي.

 

اعرف مواصفات هواتف "بلس" الجديدة من Vivo قبل طرحها بالأسواق

تعمل شركة  فيفو  Vivo الصينية حاليا على تطوير طرازين جديدين ينتميان إلى عائلة Y متوسطة المدى. تشمل الأجهزة الجديدة طرازي Vivo Y35 plus و Vivo Y35m plus، اللذان تم رصدهما في العديد من مواقع اعتماد الشهادات وبالتالي هي إشارة قوية إلى قرب إطلاقها رسميا.

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