صابر الرباعي: دراستي للموسيقى جعلتني أدقق في التفاصيل

تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن مشاركته في حفل تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد الموجي، التي حملت اسم روائع الموجي.



وقال صابر الرباعي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على هامش حفل روائع الموجي: أغنية جبار خلتني أبدع في الحفل، أغاني محمد الموجي هي اللي سيطرت عليا وأنا في البروفات طلبت من الموسيقار يحيى الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أعرف تفاصيل التلحين الأغنية وتلحين الحروف، والجملة اللحنية مصور على كلمات الأغنية.



وتابع:"دراستي للموسيقى خلتني أدخل في التفاصيل، والأستاذ محمد الموجي لا يمكن أن يكون مجرد عابر، مينفعش نقول الموسيقار محمد الموجي، نقول الموسيقار الذي يُلحن الكلمة قبل ما يعمل الموسيقى الكاملة، بتحس أن الكلمة دخلت قلبك باللحن والأغنية يكون فيها متنفس وانسجام، وبالتالي نشعر أن الأغنية رُسمت ولم تُلحن.

