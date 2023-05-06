النمنم : تكلفة حرب أكتوبر كانت أقل من القضاء على الإرهاب في سيناء

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الحوار الوطني ينطلق عند حدوث أزمة او حروب أهلية او ضغوط دولية ، وفي هذه الحالة يحدث الحوار تحت إكراه بصورة لما يحدث في السودان.



وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء السبت، أن هناك حوارًا وطنيًا يحدث عندما تنتقل الدولة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهذا حدث في مصر في مراحل عديدة، حيث قام جمال عبد الناصر بإعداد حوار وطني انتهى بالميثاق الوطني، وحدث حوار وطني في عشرينات القرن الماضي وانتهى بثورة 1919.



وتابع أن الحوار الوطني الحالي مبادرة من الدولة المصرية، لأن مصر تنتقل من مرحلة عدم الاستقرار ومحاربة الإرهاب إلى مرحلة الاستقرار الامني.



لفت إلى أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب في سيناء بفاتورة فادحة حيث استشهد 3 آلاف شهيد و13 ألف جريح، وأكثر من 84 مليار جنيه، معقبًا: "تكلفة حرب أكتوبر كانت أقل من تكلفة القضاء على الإرهاب في سيناء الفترة الأخيرة"