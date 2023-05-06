وزير الثقافة الأسبق: البعض غضب من كلمة عمرو موسى في الحوار الوطني|فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الحوار الوطني يهدف إلى بناء الديمقراطية ، خاصة أن الدولة الحديثة هي أولوية أولى للدولة المصرية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مُبشرة وتدعو للتفاؤل.



وأشار "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء السبت، إلى أن الحوار الوطني كان مفتوحًا، ولم تكن هناك خطوط حمراء للمشاركة في الحوار، إلا على من رفع السلاح على الدولة المصري، أو على من لا يؤمن بالدستور المصرية، بناء على توصيات القوى المدنية المشاركة في الحوار.



وأضاف أن البعض غضب من كلمة عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ، معقبًا:" في ناس كلموني لأنهم غاضبون من كلمة عمرو موسى ، ولكن يجب أن نعلم بأن الدولة القوية تستمع لكافة الآراء... خاصة أن الكلام موزون بصورة شديدة جدًا"