النيابة تأمر بإيداع أطفال ضحايا ربة منزل في أعمال التسول بدور الرعاية

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم ، إيداع أطفال ضحايا ربة منزل تقوم باستخدامهم في أعمال التسول كرها عنهم والتعدي عليهم بالضرب إحدى دور الرعاية.

كانت البداية عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث القبض على مسجلة خطرة تستغل الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم بالضرب في مدينة نصر.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم بالضرب، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطها الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي) وبصحبتها 4 أطفال أحداث وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمة باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.