عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع تنسيقي للإعداد للدورة 18 لمنتدى التعاون العربي الصيني

صدى البلد

  عُقد، اليوم /الاثنين/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع تنسيقي على مستوى المندوبين الدائمين؛ للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين بمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30 مايو الحالي بالصين.


وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية)- في بيان، اليوم- بأن الاجتماع التنسيقي ترأسه السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، وترأس وفد الأمانة العامة السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.


واضاف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوارالسياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع والبرنامج الزمني، والمخرجات المزمع صدورها عن هذا الاجتماع.


تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين؛ لمتابعة تنفيذ آليات وأنشطة منتدى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

ترشيحاتنا

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

العامري فاروق يطالب الجماهير بتكثيف الحضور في مباريات الأهلي المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ