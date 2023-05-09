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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| إسرائيل تقصف غزة.. رحيل مرتقب لنجم الأهلي.. ومفاجآت جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إسرائيل تقصف راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، وحمدي فتحي على أعتاب الدوري القطري، وغيرها من الموضوعات، كما يلي:

آيات من القرآن لعلاج النسيان.. رددها في الامتحان
أرشد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، الطلاب والطالبات في جميع المراحل والذين يشتكون من كثرة النسيان وسوء الحفظ وعدم التذكر، إلى ترديد هذه الآيات وهي آيات من القرآن لعلاج النسيان.

إسرائيل تقصف راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه إسرائيل".
 

مفاجأة صادمة لعشاق الأهلي.. حمدي فتحي على أعتاب الدوري القطري
اقترب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الدوري القطري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حسبما أشارت تقارير متداولة مؤخرا.

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 قياديين من الجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في الغارات التي شنها سلاح الجو التابع له على قطاع غزة، وهددت الحركة بالثأر لأرواح قيادييها.

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها
ابتكر عامل طريقة للنصب على الفتيات؛ بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل فيس بوك، لاستقطابهن وابتزازهن ماليا، وفي أقل من أسبوع، نجح في إسقاط ضحيتين.

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا.  

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة
يستعد نادي الزمالك لتعيين قائم بأعمال رئيسه، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أكده الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات تليفزيونية.

تهديدات وتلفيق تهم.. مفاجآت جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته
أثارت أزمة مطرب المهرجانات خلال الساعات الأخيرة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونرصد لكم الجديد بها خلال التقرير التالي:

مستشفى النجوم.. جميل المغازي يتلقى العلاج في الرياض.. وأحمد إبراهيم حالته مستقرة
لازالت تستقبل مستشفى النجوم أعضاء جددا بعد تعرضهم لوعكات صحية مفاجئة كان آخرهم المخرج الكبير جميل المغازي والذي تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المتشفيات بمدينة الرياض.
 

“صدى البلد الاحتلال الاسرائيلي الأخبار المهمة الميركاتو الصيفي المهرجانات وزارة الشباب وزارة الصحة

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