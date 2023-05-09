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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. جامعة حلوان تنظم الملتقى التوظيفي لكلية السياحة والفنادق

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتي تهدف إلي توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بمختلف الفرق حتى السنة النهائية.

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وقال الدكتور السيد قنديل - في تصريح له - إن كلية السياحة والفنادق ستنظم الملتقى التوظيفى لخريجي وطلاب الكلية صباح غد الأربعاء  بالقاعة الكبرى بفندق كلية السياحة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الملتقى يأتي  في إطار اهتمام كلية السياحة والفنادق  بمستوى الخريج ليكون مميزا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة وأصحاب العمل.

ومن المقرر أن يتم خلال الملتقى توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلى، مع شركات مانفودز مصر، وماكدونالدز، وبروتوكول برنامج التعليم التبادلى مع الشركة المتحدة للمشروبات والاغذية (سينابون)، وبروتوكول فنادق تريومف، وبروتوكول شركة ماستر ترافل. 
كما سيتم عقد حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان " مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق فى ضوء احتياجات سوق العمل السياحي".

تعقد فعاليات الملتقى تحت ريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور  سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله  الأستاذ بقسم الارشاد السياحى ومحافظ الفيوم الاسبق ومقرر الجلسة النقاشية.

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ملتقيات التوظيف كلية السياحة والفنادق رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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