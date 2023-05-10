عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرا حبش: كتابة أغنية لحظة قرار استغرقت عامين

ميرا حبش
ميرا حبش

أعربت المطربة الأردنية ميرا حبش عن سعادتها بردود الفعل على اغنيتها الجديدة "لحظة قرار". 

وقالت ميرا حبش في تصريحات صحفية: "بدأت في كتابة تلك الأغنية خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، وانتهيت منها بعد عامين، لأبدأ مرحلة اللحن الذي لم يستغرق الا ثوان معدودة وأصبح جاهزا، وهو ما يبين مدى احساسي بكلمات تلك الأغنية.

وأضافت ميرا حبش: الأغنية تصف ذكريات تجمع ما بين الشعور بالندم، بسبب الحب من جهة، واتخاذ قرار مصيري من جهة أخرى، فتلك الكلمات تمثل نقطة تحول في مهاراتي بالكتابة، خاصة وانني لطالما وجدت صعوبة أحياناً في التعبير عن أفكاري بكلمات، ولكن مع أغنية "لحظة قرار"، كنت متأكدة من كلماتي التي تنبع من داخلي، ومن الموسيقى التي تتراقص على أنغامها المشاعر.


وأشارت إلى أن هذه الأغنية مختلفة تماماً عن الأغاني السابقة التي كانت كلها مفعمة بالسعادة والتحفيز، وقالت هي تُظهر الجانب الآخر مني ومن حياتي ، و تعبر عن ندمي على التخلي عما كان يمكن أن يضيف قيمة إلى حياتي".

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

بفارق 250 ألف جنيه|أحمد داود ينتصر على محمد رمضان في شباك التذاكر

بدون الشنب|ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى: إنت رايح الجامعة؟ والفنان يرد: بتتنمري

"لحظة قرار"، هي إحدى أولى الأغاني الخاصة بميرا، بعد أن ابتعدت عن تأدية أغاني فنانين آخرين بأسلوبها المتميز.

ميرا حبش مغنِّية وكاتبة أغانٍ أردنية - لبنانية مقيمة في دولة الإمارات. تؤدّي بلغات وأنواع مختلفة كأكابيلا والأوركسترا الكلاسيكية والبوب والجاز، وتُغنّي على المسرح إلى جانب فنّانين محليين وإقليميين. دائما ما تعمل بروح الفضول، والبحث عن كل ما هو جديد، حيث تسعى ميرا للبحث عن الحداثة واستكشاف إمكانات الموسيقى. وقد أصدرت أغنيتين باللهجة الشامية حقّقتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر كافَّة المنصات الرقمية. وهي تَعملُ حاليّاً على أغنياتها الخاصة التي سيتمُّ إصدارها في عام 2023.

ميرا حبش الفنانة ميرا حبش الاردنية ميرا حبش اغنية لحظة قرار اغانى ميرا حبش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

موضوعات متعلقة

أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال على المسرح الصغير غدا

أخبار الفن.. روبرت دي نيرو يعلن قدوم مولود جديد.. ولغز قضية وفاء مكي

صناع "العنكبوت" في ندوة بجمعية الفيلم بالهناجر

أخبار الفن.. هبة طوجي تعود بألبوم بعد سنين.. دويتو تامر عاشور وأصالة

استغرق تحضيره 3 سنوات.. هبة طوجي تعود بألبومها الجديد بعد سنين

خاصمت الشوارع.. دويتو بين أصالة ورامي صبري

أصالة في بداية حفلها: لا أحد ينكر فضل مصر

أصالة تتبرع بأجر حفلها للمؤسسات الخيرية ورعاية السوريين

ترشيحاتنا

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ