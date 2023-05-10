ميرا حبش: كتابة أغنية لحظة قرار استغرقت عامين

أعربت المطربة الأردنية ميرا حبش عن سعادتها بردود الفعل على اغنيتها الجديدة "لحظة قرار".

وقالت ميرا حبش في تصريحات صحفية: "بدأت في كتابة تلك الأغنية خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، وانتهيت منها بعد عامين، لأبدأ مرحلة اللحن الذي لم يستغرق الا ثوان معدودة وأصبح جاهزا، وهو ما يبين مدى احساسي بكلمات تلك الأغنية.

وأضافت ميرا حبش: الأغنية تصف ذكريات تجمع ما بين الشعور بالندم، بسبب الحب من جهة، واتخاذ قرار مصيري من جهة أخرى، فتلك الكلمات تمثل نقطة تحول في مهاراتي بالكتابة، خاصة وانني لطالما وجدت صعوبة أحياناً في التعبير عن أفكاري بكلمات، ولكن مع أغنية "لحظة قرار"، كنت متأكدة من كلماتي التي تنبع من داخلي، ومن الموسيقى التي تتراقص على أنغامها المشاعر.



وأشارت إلى أن هذه الأغنية مختلفة تماماً عن الأغاني السابقة التي كانت كلها مفعمة بالسعادة والتحفيز، وقالت هي تُظهر الجانب الآخر مني ومن حياتي ، و تعبر عن ندمي على التخلي عما كان يمكن أن يضيف قيمة إلى حياتي".

"لحظة قرار"، هي إحدى أولى الأغاني الخاصة بميرا، بعد أن ابتعدت عن تأدية أغاني فنانين آخرين بأسلوبها المتميز.

ميرا حبش مغنِّية وكاتبة أغانٍ أردنية - لبنانية مقيمة في دولة الإمارات. تؤدّي بلغات وأنواع مختلفة كأكابيلا والأوركسترا الكلاسيكية والبوب والجاز، وتُغنّي على المسرح إلى جانب فنّانين محليين وإقليميين. دائما ما تعمل بروح الفضول، والبحث عن كل ما هو جديد، حيث تسعى ميرا للبحث عن الحداثة واستكشاف إمكانات الموسيقى. وقد أصدرت أغنيتين باللهجة الشامية حقّقتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر كافَّة المنصات الرقمية. وهي تَعملُ حاليّاً على أغنياتها الخاصة التي سيتمُّ إصدارها في عام 2023.