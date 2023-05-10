انتشال جثة شاب من مياه النيل في القليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة عامل، لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها وذلك أثناء قيامه بالاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.



وشيع أهالي قرية دملو جثمان الشاب لمثواة الأخير وسط حالة من الحزن علي رحيله وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة لساحة من العزاء.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها.

وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "حامد ع ح" 19 سنة عامل رخام مقيم قرية دملو دائرة مركز شرطة بنها، حال قيامه بالاستحمام أمام قرية كفر الجزار دائرة المركز، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.