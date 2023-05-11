نشرة المرأة والصحة|علامات اكتشاف اللحوم الفاسدة .. أعراض تناول مانجو محقونة مواد كيميائية.. لا تأكل هذا الجزء من الدجاج نهائيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل



تختلف أجزاء الدجاج فى قيمتها الغذائية وأضرارها وللأسف لايعرف الكثير منا هذه المعلومة وكشفت خبيرة تغذية روسية عن أجزاء الدجاج التى تسبب مخاطر صحية …

احترس.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد تناول المانجو توجه للطبيب فورا

يستخدم البعض المواد الكيميائية السامة لإنضاج المانجو مبكرا قبل موسمها ويمكن أن يكون تناولها سامًا في هذه الحالة لذا يجب الانتباه للعلامات التى تظهر على الجسم عند تناول هذا النوع من الفاكهة المحقونة ، وهى…



بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

ضبطت الأجهزة التنفيذية في شبرا الخيمة ومديرية التموين والطب البيطري، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية لذا نعرض لكم علامات اللحوم الفاسدة من خلال ما نشر في موقع dishesideas ….



طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

تحرص الأمهات على وضع العيش الفينو لأطفالها في "اللانش بوكس" يوميًا في المدرسة، إلا أن هذه العادة لها أضرار صحية على الأطفال، وهى…