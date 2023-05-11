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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطرب حاتم المصري | تفاصيل حلقة سعد مولعها نار .. اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

يحل اليوم الخميس المطرب حاتم المصري ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس في العاشرة مساء.

تحدث المصري عن بدايته في عالم الغناء، كما تناولت الحلقة عددا من أغاني رضا البحراوي، وتضمنت فقرة طبية، وحالة إنسانية.

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وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

المطرب حاتم المصري الفنان سعد الصغير رضا البحراوي سعد المطرب سعد الصغير

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