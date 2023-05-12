أخبار التوك شو..وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة .. تنبأت بـ وفاة مصطفى درويش | تصريح صادم من داعية إسلامي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إنه يجب على الدول الأعضاء بمجموعة ميونخ العمل من أجل وقف الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية قائلًا: استمرار التصعيد في قطاع غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة .

وأضاف "شكري"، في كلمته بالاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع اليوم للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تعوق سبل إحلال السلام، وإنهاء زيادة معدلات القتل في حق الفلسطينيين.

تنبأت بـ وفاة مصطفى درويش | تصريح صادم من داعية إسلامي ..فيديو

قال عبد الرحمن بصل، المحامي والداعية الإسلامي، توقعت وفاة فنان شاب، وهو ما حدث بوفاة الفنان مصطفى درويش، وأيضا توقعت أن لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر سيكون صعب وسيمتد للوقت الاضافي وهو ما حدث.

وأضاف عبد الرحمن بصل، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، توقعت انخفاض أسعار بعض السلع منها الأرز والذهب وهو ما حدث.

الصحة: نوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. والرئيس يهتم بملف الزيادة السكانية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي وضع مشكلة الزيادة السكانية ضمن أولويات الدولة المصرية.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "،: "مسؤولية مشتركة بين عدد كبير من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان للارتقاء بحياة المواطن من خلال خفض أعداد الزيادة السكانية".

95 قرشا .. خبر مهم من التموين عن سعر الخبز

يهتم المواطن المصري، بشراء الخبز المدعم بـ 5 قروش للرغيف الواحد من مخابز التموين، وتؤكد الدولة دائما على الحفاظ على سعر الخبز كما هو دون تغيير.

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز تشهد استقرارا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نفى تحريك أى سعر خاص برغيف الخبز، مؤكدا أن الخبز بنفس سعره الثابت، وهو 5 قروش على بطاقة التموين، وحصة المواطن كما هي تقدر بحوالي 150 رغيفا.

زاهي حواس: ما يحدث من Netflix تزييف للتاريخ والرد عليهم سيكون عمليا

‏قال الدكتور زاهي حواس إن يعطي محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المحاضرة الماضية التي كانت في لوس أنجلوس وسان فرنسيسكو كان هناك حوالي 40 شخصا أسمر البشرة حاملين لافتات فيها "شتائم" وسباب في شخصه.

وتابع زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم يقولون إننا نسرق حضارتهم والعرب سرقوا الحضارة الفرعونية وأنهم أصل الفراعنة قائلا "دول عايشين في كذبة"، وأولا الحضارة السوداء أو مملكة كوش حكمت مصر في نهاية العصر الفرعوني بعد انتهاء الحضارة الفرعونية تماما وحكمت لسنوات بسيطة جدا، وليس لهم أي صلة بالحضارة الفرعونية وإذا نظرنا إلى جدران المعابد من الدولة القديمة لنهاية الدولة الحديثة سنجد الملك يضرب الأعداء وأمامه الإفريقي والآسيوي والليبي وبالنظر إلى شكل الملك سنجد أن ليس له أي صلة بالبشرة السمراء إطلاقا.

التموين: توقعات بـ انخفاض أسعار الذهب بعد إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم

‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية ومزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهذا ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

وتابع ناجي فرج خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لدرجة أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه وهذا كان نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا من حوالي أسبوعين لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم والقرار قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.



اقتصادي: قرار إعفاء الذهب من الجمارك يوازن ما بين العرض والطلب

أكد الخبير الاقتصاديّ علي الإدريسي، أنّ الذهب هو الملاذ الآمن القانوني الذي يتعامل أغلب المستثمرين به بطرق مشروعة، مشيرا إلى أن سعر الدولار الذي يُسعر به الذهب وصل في الفترة الأخيرة إلى 45 جنيها.

وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، إنّ الجميع بدأ يبحث عن مخزن يمثل قيمة جديدة وهو الذهب في ظل صعوبة الحصول على الدولار.

أمينة خليل: كان هدفنا إن الهرشة السابعة ميبقاش مسلسل لـ الستات بس|فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل،: “كان هدفنا من البداية إن مسلسل الهرشة السابعة ما يكونش للستات بس”، لافتة: “الناس شايفة إن مسلسل الهرشة السابعة 15 حلقة قصير أوي وإحنا شايفين إنه كان 7 سنين علشان تعبنا فيه”.

هل مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القمح.. وكيل زراعة الشيوخ يجيب

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وتابع محمد السباعي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ذلك سيحدث عن طريق زراعة كل ارضنا الـ 9 ملايين فدان من القمح وهذا سيأتي على حساب محاصيل أخرى موازية لأننا لا نحتاج للقمح فقط بل نحتاج أيضا لمحاصيل أخرى مثل الخضار والفاكهة، ولا يوجد أي دولة في العالم محققة للاكتفاء الذاتي من كل العناصر كل ما في الأمر إنك تتميز في محصول محدد فمثلا مصر يوجد لديها اكتفاء ذاتي من الأرز ومع ذلك الأرز ارتفع سعره ولدينا اكتفاء الذاتي أيضا من بعض المحاصيل مثل البرتقال.

يبيع لحوم حمير | سقوط جزار في شبرا الخيمة بعد بلاغ عاجل

أذاعت فضائية “العربية”، تققريرا جاء من خلاله، صدمة كبيرة تعرض لها الأهالي في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية بعد ضبط جزار يبيع لحوم الحمير للمواطنين.

القصة بدأت ببلاغ من مواطن يتهم جزار ببيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وعلى الفور قامت مديرية التموين بالقليوبية بشن حملة مبكرة على المكان المبلغ عنه في شبرا الخيمة