ترقب أهلاوي.. موعد مباراة الوداد وصن داونز والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الوداد وصن داونز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الوداد وصن داونز في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناتي الرياضية المغربية "الأرضية" وبي إن سبورتس 4.

ترقب أهلاوي

وتترقب جماهير النادي الأهلي مباراة اليوم، حيث يلتقي المتأهل من الوداد وصن داونز مع الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي اكتسح الترجي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، على الملعب الأولمبي في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في المباراة النهائية.

الوداد ضد صن داونز



وتسلح الوداد المغربي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح على صن داونز في مباراة اليوم، يسهل من لقاء العودة في جنوب أفريقيا.

وكان نادي الوداد أعلن مؤخرا إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق، وعين البلجيكي سفين فاندنبروك خلفا له.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيبما التنزاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله، بينما اكتسح صن داونز شباب بلوزداد بنتيجة 6-2 ذهابا وإيابا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق صن داونز في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة العودة على أرضه.

ويعد صن داونز الفريق الوحيد في الدور نصف النهائي، الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.