لا تستخدم الكاميرا والميكروفون| خطوات تحميك من تصنت هاتفك المحمول عليك

عرضت فضائية العربية تقريرفيديو عن الخطوات التي تحميك من تصنت هاتفك المحمول عليك، فعندما تتحدت مع أصدقائك في شيء ما، وما إن تحمل هاتفك حتي تتفاجأ بإعلان لهذا الشيء وان التفسير البديهي لما يحدث هو أن الهواتف تستمع إلينا، ولكن بالفعل ان هذا الأمر الشائع لا يحدث وذلك طبقا لكثير من خبراء التقنية وكبري الشركات التي تنكر ذلك.

وأشار التقرير، إنه فى الواقع لا تحتاج التطبيقات إلى التصنت للمحادثات لإظهار إعلان لمنتج أو خدمة ما، ولكن يكفيها سجل البحث الخاص المواقع المفضلة والعادات في التسوق الإلكتروني للمشتريات السابقة ثم مشاركة هذه المعلومات مع المعلنين.

ماذا يجب علينا ان نفعل؟

وأوضح التقرير، أن ما يجب علينا ان نفعله لكي نطمئن هو ان نختار ان لا يصل التطبيق لبعض الخصوصيات إلا وقت أستخدامه فقط ، فنحن من نسمح للتطبيقات بتشغيل الكاميرا أو الميكروفون أوالوصول إلى معرض الصور والفيدويوهات الومواقع، ويفضل أن يتم اخذ جولة فى الهواتف وحذف البرامج التي لا تستخدم أو لا يحتاجها المستخدمين ولم تستخدم لأشهر،وأخنتتم التقرير، بإنه يمكن تعطيل المساعد الصوتي "سيري" أو "جوجل" التي تستمع للمحادثات.