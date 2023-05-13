شاهد| أردوغان يزور مسقط رأسه مختتمًا التجمع الانتخابي الداعم له

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسقط رأسه في حي قاسم باشا بإسطنبول، حيث أكد أن الحملة الانتخابية ستختتم الليلة بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا.

وأظهر فيديو، أردوغان خلال التجمع الانتخابي، حيث قال "أتمنى أن ننهي برنامجنا اليوم بصلاة العشاء التي سنؤديها في مسجد آيا صوفيا. وبذلك ننهي حملتنا وفق ميراث الفاتح الذي عهد إليه مدينتنا".

وتجمع آلاف الأتراك في ساحة كيزيلاي في منطقة قاسم باشا مسقط رأس أردوغان دعمًا له.

وحمل المتواجدون الأعلام التركية والملصقات الداعمة للرئيس أردوغان.

وتشهد تركيا، غدًا الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون فيها مواجهة شديدة بين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، علما بأن استطلاعات الرأي العام تظهر نسبة تأييد متقاربة للمرشحين.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على نسبة تصويت 50% من المحتمل إجراء جولة انتخابية ثانية يوم الـ28 من مايو الجاري.