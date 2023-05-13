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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللإنسانية تطغي.. القصف الإسرائيلي يحرم مرضى السرطان من تلقي العلاج الإشعاعي

مرضي السرطان بقطاع
مرضي السرطان بقطاع غزة لم يتلقوا علاج السرطان

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن القصف الإسرائيلي والذي حرم مرضى السرطان في غزة من العلاج، دينا الضاني كانت مثالا حيث توغل المرض داخل جسدها وتكبدت الألم الجسدي والنفسي، وكانت تمني النفس في العبور خارج غزة إلى طبيب الأورام في القدس، إلا أن التصعيد الإسرائيلي في القطاع عرقل وصولها.


ورصد التقرير، أن دينا التي أصابها السرطان كانت متجهة إلى المستشفى، لتحديد نوع العلاج الإشعاعي الذي ستتلقاه في صراعها مع المرض، الإ أن إغلاق المعابر منعها من الوصول إلى القدس.


وأوضح التقرير، أن دينا هي واحدة من 432 مريضا بالسرطان في القطاع، حرموا من تلقي العلاج منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في غزة، فبعضهم بحاجة ماسة للمواظبة على العلاج.

 

وحسب ما قالته مريضة السرطان دينا الضاني  من قطاع غزة قائلة :" أنا صرلي مقدمة من قبل رمضان يعني نحن ما نحكي من شهرين فهل أنا مضطرة إني أستني كمان شهرين عشان يدوني موعد جديد".

لليوم الخامس على التوالي إسرائيل تستمر في غارتها على غزة  التي قتل فيها 33 فلسطينيا

وأوضح التقرير، أن التصعيد الإسرائيلي في غزة دخل يومه الخامس ، فالمنازل أشتعلت وبعضها دمر بالكامل والأطفال فى حالة هلع، وقد وصل حصيلة القتلى بالغارات الإسرائيلية بلغت 33 قتيلا فلسطينيا بينهم 6 اطفال.

 

 

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