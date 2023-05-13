طبقاً لمعايير الشفافية والنزاهة.. وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، السبت، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2016 لإدارة بيلا التعليمية والتجريبيات ومدارس التعليم الفني، بمقر نقابة المعلمين.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتضم أعضاءً من ديوان عام المحافظة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.



ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.