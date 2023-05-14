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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات سيدان جديدة.. أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

بداية من 420 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصرية|صور

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الاقتصادية الجديدة، والتي شهدت عدة زيادات لأسعارها الرسمية مؤخراً أدت لتخطيها غالبيتها حاجز النصف مليون جنيه.

 

بـ 50 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة هاتشباك من فيات

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات شركة فيات، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى انتشارها الواسع، وسمعتها الطيبة، حيث تتوع الطرازات المقدمة وساء من فئة السيدان، أو الرياضية الحديثة، أو من فئة الهاتشباك.

 

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه .. اشتري زيرو

 

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من العلامات التجارية المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عامل السعر والذي يتوقف عليه عملية الشراء.

 

أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الإيطالية فيات عن تحديث جديد لأسعار السيارة المطروحة في السوق المصري بنوعيها، سيدان وهاتشباك، ويبلغ عددهما 5 فئات.

 

لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

بدأ إنتاج سيارة شيفروليه أوبترا عام 2004 وتتوفر باسم دايو لاستي في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وكندا والمكسيك واليابان وجنوب شرق آسيا، وبايجون 630 وهو النوع المتاح في السوق المصري بشكل رسمي، وتعتبر من أبرز السيارات الاقتصادية في العالم.

 

فيات هاتشباك سيدان شيفروليه المستعمل اوبترا

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