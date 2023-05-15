حدث ليلا|انهيار أسعار الذهب بعد قرار عاجل من الحكومة.. المنافسة تشتعل في الانتخابات التركية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تراجع أسعار الذهب وأخر تطورات المشهد في الانتخابات التركية.
الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن
تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بقوة في مصر، إذ هبط سعر الجرام من العيار الأكثر انتشارا في مصر وهو عيار 21 إلى ادنى مستوى له بعدما سجل 2800 جنيه قبل أيام قليلة.
صدمة مدوية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا لنادي خليجي في الصيف
أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي استقر على مناقشة عروض احتراف بيع محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر إلى نهاية الموسم الجاري على الرغم من تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين منذ أيام بمقابل مادي كبير.
أول تعليق من مصطفي محمد عقب رفضه ارتداء شارات دعم المثليين
علق مصطفي محمد لاعب فريق نانت و الزمالك السابق، علي قراره لعدم المشاركة في مباراة تولوز بسبب ارتداء قميص فريقه ضمن حمله الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين. وكتب مصطفي محمد عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “لم أشارك في مباراة تولوز - نانت اليوم، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن يجب أن أذكر موقفي.
فرمان من كولر بضم لاعب من الدوري المصري
أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جدد رغبته في ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرى كولر أن صفقة عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر مفيدة
فرز 98.55%.. تراجع ملحوظ لـ أردوغان مقابل كليشدار والاتجاه لجولة انتخابات ثانية
أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول ، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.34% في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية
مواصلة الانتهاكات.. مقتل شاب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية.
تصريح عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الانتخابات التركية
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانتخابات الرئيسة والبرلمانية في تركيا، والتي فتحت أبوابها صباح صباح أمس الأحد.