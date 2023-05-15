حدث ليلا|انهيار أسعار الذهب بعد قرار عاجل من الحكومة.. المنافسة تشتعل في الانتخابات التركية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تراجع أسعار الذهب وأخر تطورات المشهد في الانتخابات التركية.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بقوة في مصر، إذ هبط سعر الجرام من العيار الأكثر انتشارا في مصر وهو عيار 21 إلى ادنى مستوى له بعدما سجل 2800 جنيه قبل أيام قليلة.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي استقر على مناقشة عروض احتراف بيع محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر إلى نهاية الموسم الجاري على الرغم من تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين منذ أيام بمقابل مادي كبير.

علق مصطفي محمد لاعب فريق نانت و الزمالك السابق، علي قراره لعدم المشاركة في مباراة تولوز بسبب ارتداء قميص فريقه ضمن حمله الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين. وكتب مصطفي محمد عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “لم أشارك في مباراة تولوز - نانت اليوم، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن يجب أن أذكر موقفي.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جدد رغبته في ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرى كولر أن صفقة عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر مفيدة

أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول ، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.34% في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية.

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانتخابات الرئيسة والبرلمانية في تركيا، والتي فتحت أبوابها صباح صباح أمس الأحد.