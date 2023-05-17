خدتي جزاء ربنا | رسالة عاجلة من ميار الببلاوي لـ وفاء مكي

وجهت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، رسالة لـ الفنانة وفاء مكي، قائلة :" يا حبيبتي انت خدتي الجزاء اللى أمر بيه رب العالمين، وأنا لم اكتم الشهادة".

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، :" حسبي الله و نعم الوكيل، وركزي فى حياتك، وبلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد".

ولفتت أن:" كلنا هننزل فى شبر تحت الأرض، لن أقول شئ غير صحيح، وعليكى أن تركزي فى حياتك وعملك".

وأشارت :" انت يا وفاء حققتى نجاح وشهرة فى الأيام الأخيرة، على حسابي فى الفترة الأخيرة، لم تحققيها فى سنوات عملك الفني".