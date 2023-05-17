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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدتي جزاء ربنا | رسالة عاجلة من ميار الببلاوي لـ وفاء مكي

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

وجهت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، رسالة لـ الفنانة وفاء مكي، قائلة :" يا حبيبتي انت خدتي الجزاء اللى أمر بيه رب العالمين، وأنا لم اكتم الشهادة".

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ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

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عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، :" حسبي الله و نعم الوكيل، وركزي فى حياتك، وبلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد".

ولفتت أن:" كلنا هننزل فى شبر تحت الأرض، لن أقول شئ غير صحيح، وعليكى أن تركزي فى حياتك وعملك".

وأشارت  :" انت يا وفاء حققتى نجاح وشهرة فى الأيام الأخيرة، على حسابي فى الفترة الأخيرة، لم تحققيها فى سنوات عملك الفني".

الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ميار الببلاوي الفنانة وفاء مكي وفاء مكى

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