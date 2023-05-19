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كاتب صحفي: الرئيس السيسي يناقش التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات

شادي زلطة نائب مدير
شادي زلطة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام والصحفي المتخصص فى شئون الرئاسة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة العربية لها شقين في غاية الأهمية، فالشق الأول متعلق بالجزء الخاص بالمشاركة في الجلسات وتوضيح دور مصر والجهود المبذولة فى إطار توحيد الصف العربي ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على مائدة القمة.

تعزيز التعاون بين الدول ومناقشة القاضايا الأقليمية والدولية
وأضاف " زلطة " خلال لقائه بفضائية " أكسترا نيوز" أن الجزء الأخر من مشاركة الرئيس السيسي متعلق باللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز التعاون بين الدول ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى حول تبادل القضايا المشتركة.

 

وأكد نائب مدير تحرير الأهرام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي منذ قليل بنظيره التونسي وتناول عدد من النقاط الهامة منها تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، موضحا أن الرئيس" قيس السعيد" أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة التنموية الجارية في مصر، وأيضا تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة السودانية والقضية الليبية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية الأخري، والحديث عن سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتكامل الاقتصادي والتعاون الأستراتيجي بين البلدين.

 

 

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