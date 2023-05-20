نشرة المرأة والصحة| علاج شيب الرأس والشعر المتقصف.. قصة حب داليا مصطفى وشريف سلامة.. طريقة عمل القراقيش

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تصدرت الفنانة داليا مصطفى، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريح زوجها الفنان شريف سلامة:" داليا مصطفى أول حب...ومش لازم تجارب كتير علشان تلاقي شريكة حياتك ".

خلال دقائق.. طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن خلال دقائق.

تقدم خبيرة التجميل منى عباس وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات إليك الطريقة فاغلب السيدات يعانين من الشعر الخفيف والمتقصف ويبحثا عن أفضل الطرق.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القراقيش السادة

1 كيلو (دقيق)

2 كوب (سمن بلدي)

1 كوب (لبن دافيء)، أو أقل حسب العجينة

1/2 (كوب زيت)

1 معلقة صغيرة (سكر)

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب كما أن الكثير يقع فى خطأ عوامل تزيد من حب الشباب.