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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| علاج شيب الرأس والشعر المتقصف.. قصة حب داليا مصطفى وشريف سلامة.. طريقة عمل القراقيش

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

تصدرت الفنانة داليا مصطفى، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريح زوجها الفنان شريف سلامة:" داليا مصطفى أول حب...ومش لازم تجارب كتير علشان تلاقي شريكة حياتك ".

خلال دقائق.. طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن خلال دقائق.

 

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

تقدم خبيرة التجميل منى عباس وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات إليك الطريقة فاغلب السيدات يعانين من الشعر الخفيف والمتقصف  ويبحثا عن أفضل الطرق. 

هشة ومفيدة.. طريقة عمل القراقيش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القراقيش السادة

1 كيلو (دقيق)
2 كوب (سمن بلدي)
1 كوب (لبن دافيء)، أو أقل حسب العجينة
1/2 (كوب زيت)
1 معلقة صغيرة (سكر)

أسباب ظهور حب الشباب.. وأسرع وصفة طبيعية للعلاج خلال دقائق

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب كما أن الكثير يقع فى خطأ عوامل تزيد من حب الشباب. 

أهم الموضوعات “صدى البلد” التواصل الاجتماعي الفنانة داليا مصطفى الفنان شريف سلامة تكثيف الشعر الخفيف تكثيف الشعر سوشيال ميديا طريقة عمل القراقيش مواقع التواصل الاجتماعي نشرة المرأة نشر موقع “صدى البلد وصفة لتكثيف الشعر ​​​​​​​health نجلاء الشرشابي طريقة عمل القراقيش السادة حب الشباب

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