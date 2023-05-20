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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب ظهور حب الشباب.. وأسرع وصفة طبيعية للعلاج خلال دقائق

تعاني منه... احترسي
تعاني منه... احترسي عوامل الخطر تزيد ظهور حب الشباب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب كما أن الكثير يقع فى خطأ عوامل تزيد من حب الشباب. 

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ما هي عوامل الخطر التى تزيد من ظهور حب الشباب؟


حذر موقع هيلثي من عوامل خطر أخرى، تشمل الآتي:

-تعرُّض الجلد بشكل مباشر إلى مواد دهنيّة أو لمستحضرات تجميلية معيّنة.

-حالات سابقة من حب الشباب في العائلة فإذا عانى الوالدان من ظهور حب الشباب فالمرجّح أن يعاني الأبناء منها أيضًا.

-احتكاك أو ضغط على الجلد نتيجة استعمال هواتف أرضية أو نقّالة، أو خوذة رأس، أو طَوْق عنق، أو حقيبة ظهر.

طريقة علاج حب الشباب 

علاج حب الشباب في يوم واحد تبحث الكثير من الفتيات على طرق سريعة لـ علاج حب الشباب، وذلك لارتباطهن بمواعيد مناسبات مهمة، لذلك إليكم أسرع طريقة لعلاج حب الشباب في يوم واحد.المكونات نصف ملعقة كركم.1 ملعقة عسل أبيض.

 

طريقة الاستخدام

1- اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة عسل.

2- اتركي الخليط على الوجه لمدة: 10-15 دقيقة.

3- شطف الوجه جيدا. نصح الخبراء بهذه الوصفة، لأن الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، وخلطه مع العسل ، ليكون  منتج لمضادات الأكسدة الغنية .كما أنه مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضادات الميكروبات، و يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة.

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