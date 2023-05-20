نشرة الأخبار| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. وتراجع أسعار الحديد

نشرة الأخبار.. نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار ساعات الماضية من أبرزها :

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022 - 2023، عقب فوز على منافسه الترجي التونسي 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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كان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي ذهابًا 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب رادس يوم الجمعة 12 مايو، قبل أن يؤكد تفوقه على الفريق التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين أمس الجمعة بهدف نظيف.

بعد وفاة عضو الدائرة.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

صيدلي حلوان.. تنظر اليوم الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "رماء. ح" و6 آخرين، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة واحتجاز وتعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان"، إعادة المرافعة بعد وفاة العضو اليسار بالدائرة.

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب موجة غير مسبوقة من التراجع، والتي تعد الأقوى في تاريخ المعدن الأصفر في تعاملات السوق المحلية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بقوة من مستويات 2800 جنيه بقيم كبيرة.

تعبت فى شنبك.. معجب يوجه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة لرسم اسكتش لصورته من أحد المعجبين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك الرسام رسم الاسكتش عبر الفيس بوك ووجه رسالة للفنانة "ياسمين عبد العزيز" وكتب:" أحمد العوضي يا فنان انا متعبتش فى حياتى قد ما تعبت فى شنبك الامل فيكى انتى يا فنانة.

حديد عز يتراجع بقوة ويفقد 1500 جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شهدت أسعار الحديد تراجعا قويا في الأسواق اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، لتهبط من مستوياتها الكبيرة ، إذ يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر ، بعد التراجع الأخير.

تفويج أولى رحلات الحج غدًا الأحد.. وهذه مواعيد الحضور إلى المطارات

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج للسعودية لعمل المناسك .

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

استضافت مدينة جدة السعودية الجمعة، أعمال القمة العربية العادية تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود تقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس السوري بشار الأسد.

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

في الوقت الذي يحارب فيه النشطاء من أجل منع عادة المهر في الهند، وقعت جريمة اهتزت لها البلاد، فقد تعرضت عروس للتعذيب حتى الموت على يد زوجها وإخوته.

رد الاعتبار والتتويج.. الأهلي ينتظر صن داونز أو الوداد في نهائي إفريقيا

يستعد فريق صنداونز لمواجهة نارية أمام الوداد المغربي، مساء السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب في المغرب، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعرض لاعبان من الفريق الجنوب إفريقي للطرد.

اسم الله الأعظم لقضاء حاجتك بسرعة البرق.. مُجاب في الثلث الأخير

يغفل الكثير من المسلمين عن اسم الله الأعظم، وفضل ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل، والتي أخبر عنها النبي- صلى الله عليه وسلم-، بأن الله- سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر ويعفو ويستجيب.