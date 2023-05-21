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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانته لمعجب .. وسر وفاة محمد الأدنداني

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن عمرو دياب ومحمد الأدنداني:


زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

تعرض المطرب عمرو دياب لانتقادات على السوشيال ميديا بعدما دفع بيده معجب في رقبته.

وكتب رواد السوشيال ميديا

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته


أكد شقيق الفنان الراحل محمد الأدنداني؛ أنه رجل حزنا على وفاة زوجته، التي رحلت قبله بـ 15 يوما.

وقال شقيق الراحل محمد الأدنداني لـ صدى البلد: "شقيقي مات حزنا

 

مصطفى خاطر أحدث المنضمين لفيلم برشامة مع نيللي كريم

تستعد نيللي كريم لخوض موسم سينمائي بفيلم جديد تحت اسم "برشامة"، من تأليف خالد دياب، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر يونيو المقبل.


جومانا مراد: لست بحاجة لثنائية لأثبت نجاحي واسمي لوحده شباك تذاكر.. فيديو


تحدثت الفنانة جومانا مراد، عن الشخصيات التي تقدمها في كل عمل، موضحة أن الشخصية تستمر معها بعد الإنتهاء من أي عمل لفترة كبيرة حتى في منزلها.


9 دقائق تصفيق لصناع فيلم Killers Of The Flower Moon في مهرجان كان

نال صناع فيلم Killers Of The Flower Moon ، حوالي 9 دقائق تصفيق عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

عمرو دياب محمد الأدنداني

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