أخبار الفن .. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانته لمعجب .. وسر وفاة محمد الأدنداني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن عمرو دياب ومحمد الأدنداني:

تعرض المطرب عمرو دياب لانتقادات على السوشيال ميديا بعدما دفع بيده معجب في رقبته.

وكتب رواد السوشيال ميديا



أكد شقيق الفنان الراحل محمد الأدنداني؛ أنه رجل حزنا على وفاة زوجته، التي رحلت قبله بـ 15 يوما.

وقال شقيق الراحل محمد الأدنداني لـ صدى البلد: "شقيقي مات حزنا

تستعد نيللي كريم لخوض موسم سينمائي بفيلم جديد تحت اسم "برشامة"، من تأليف خالد دياب، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر يونيو المقبل.



تحدثت الفنانة جومانا مراد، عن الشخصيات التي تقدمها في كل عمل، موضحة أن الشخصية تستمر معها بعد الإنتهاء من أي عمل لفترة كبيرة حتى في منزلها.

نال صناع فيلم Killers Of The Flower Moon ، حوالي 9 دقائق تصفيق عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.