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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية تطلق يوما علميا لأحدث تقنيات علاج القلب بالإسماعيلية.. صور

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية يوما علميا حول أحدث التقنيات الطبية العالمية المتقدمة المستحدثة لزراعة واستبدال الصمام دون جراحة من خلال القسطرة القلبية، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

 

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وأوضح بيان الهيئة، جاء اليوم العلمي بعد نجاح فريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي في تركيب صمام جديد عن طريق القسطرة بتقنية التافي "TAVI" لحالتين من المسنين بقسم القسطرة القلبية، الحالة الأولى لمنتفع يبلغ من العمر 78عام يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي مع وجود تاريخ مرضي لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتركيب وصلات علي الشرايين التاجية واختلال بوظائف الكُلى وأمراض مزمنة ويعاني من آلام حادة بالصدر وصعوبة بالتنفس.

وتابع: الحالة الثانية لمنتفع يبلغ من العمر 89 عام كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وارتفاع ضغط الدم وتكرر دخوله المستشفي بصعوبة بالتنفس وإغماء متكرر، وقد كان القرار العلاجي المناسب للحالتين تركيب صمام جديد كالخيار العلاجي الأنسب، وقد قام الفريق الطبي بإجراء العمليتين وزراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، كما خرج المريضين من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيهما، فيما تم حجزهما بالعناية المركزة لفترة لن تزيد عن 36 ساعة، وبعدها تستقر الحالات ويعودا لممارسة حياتهما الطبيعية.

واستكمل البيان: تعتبر تقنية "TAVI" تقنية حديثة يتم من خلالها استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح وتتميز بعدة مميزات حيث يتم إجراؤها دون تخدير كلي، إضافة كثر أمانًا لكبار السن، وتحدث تحت إشراف فريق طبي مؤهل وعلى أعلى مستوى من المهارة.

وتم التوقيع على هذا المشروع الطبي في مجمع الأفاق الطبيين. طارق رشيد ، استشاري القلب ، والقسطرة ، وزراعة الأورطي بالقسطرة ، والقسطرة ، وزراعة الأورطي بالقسطرة والقسطرة ، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الأورطي بالقسطرة ، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الأورطي بالقسطرة. د.كمال رأفت ، د. وسام الصاوي ، د. محمد جمال بيومي «اخصائيي القلب والقسطرة» ، د.أحمد عادل مستشار ميدترونيك الفني- TAVI ، د. شيماء دهشان ، استشاري التخدير ، مع نخبة متميزة من فريق التمريض بهيئة الرعاية الصحية.

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