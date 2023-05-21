أستاذة بالقومي للبحوث تقدم نصائح مهمة للطلاب خلال الامتحانات

أكدت الدكتورة إيمان الحجار، الخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه يوجد بعض هناك بعض الأكلات التي لابد من أن يتناولها الطلاب خلال فترة الأمتحانات حيث تساعدهم على التركيز أثناء المذاكرة، كما تحافظ عليهم من النسيان والأرق.

وأضافت أنه من الضروري الاهتمام بالبروتين وذلك من أجل بناء عضلات الجسم والنمو، بالإضافة إلى تجديد خلايا الجسم وتخليق الإنزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة، مشية إلى أن يجب أن يتم تناول البروتين خلال مراحل النمو، كما أنه يساعد الجهاز العصبي على القيام بوظائفه الحيوية.

وتابعت لصدى البلد: “لذلك يوصى بتناول اللحوم الحمراء، والبيض، والكبد، واللبن ومنتجاته، والسمك الدهني، لاحتواء هذه الأغذية على فيتامين ب 6 وب 12، الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين التى تمثل إحدى أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة، كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية، وأيضا تحتوي هذه الأغذية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الضرورية لأداء الجهاز العصبى المركزى”.

واستكملت: " أن الخضراوات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة، والمركبات النشطة حيوياً، والفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة، مثل القرنبيط والبروكلي والجزر والفاصوليا والفجل، تعمل على تحسين التعلم والذاكرة".