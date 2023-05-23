احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فى الوقت الحاضر يظهر الضعف ونقص الطاقة في الشباب توصف هذه الحالة أيضًا بأنها الشيخوخة لكن هذه مشكلة خطيرة، وهي في الواقع علامة على شيخوخة الجسم، يجعل الشخص ضعيفًا قبل الوقت ويبدأ في الشعور بالشيخوخة.

السبب وراء هذه الحالة التي يعيشها الشباب هو أسلوب حياتهم الذي أصبح غير صحي تمامًا، يمكن أن تكون بعض العادات الخاطئة وراء نمط الحياة غير الصحي هذا، وهو ما يفعله معظم الأشخاص ويؤذي الجسم.

كشف موقع هيلثي عن 6 عادات خاطئة تفسد صحتك والتى تتمثل يما يلي :

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد استيقاظك في الصباح

يدير معظم الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد أن يفتحوا أعينهم حتى لا يفوتهم أي تحديث. لهذا السبب ، يجب على العقل أن يمر بمشاعر مختلفة في فترة زمنية قصيرة. والتي يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن بين هرمونات الكورتيزول والدوبامين. لهذا السبب ، قد يشعر المرء بالخمول والتعب طوال اليوم. يجب أن تبقى بعيدًا عن الهاتف لمدة ساعتين على الأقل بعد الاستيقاظ والقيام بأنشطة مثل التأمل والركض.

عادة تناول "السم" المعالج

لن يكون من الخطأ تسمية الطعام المعالج بالسم ، لأنه يجعل الجسم أجوفًا بشكل تدريجي، تشير دراسة نُشرت في عام 2018، إلى أن تناول الأطعمة المصنعة قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة مقارنة بالسجائر. لأنه يمكن أن يسبب مشاكل مثل مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

النوم في وقت متأخر

معظم الناس لديهم عادة استخدام الهاتف المحمول قبل النوم. بسببه يأتي النوم متأخرًا ولا تتوفر الراحة اللازمة. قلة النوم يمكن أن تحيط بالعديد من الأمراض. لذا توقف عن تناول الكافيين بعد الظهر وساعتين قبل النوم.

عادة الراحة

يحتاج الجسم إلى نشاط بدني ليبقى لائقًا. كلما زاد العمل البدني الذي تقوم به ، كلما كان جسمك أكثر صحة ولياقة. لذا حاول أن تحصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية الجيدة كل يوم.

عدم التعرض للشمس

يمكن أن يحدث نقص فيتامين د بسبب نقص أشعة الشمس وضوء الشمس. إلى جانب ذلك ، يمكن أن ينخفض ​​هرمون السيروتونين أيضًا، كلتا هاتين المشكلتين يمكن أن تضر بالصحة العقلية وتسبب أمراضًا مثل الاكتئاب والقلق. اقضِ 10 دقائق على الأقل في الشمس كل صباح.

نوبات الغضب

من الطبيعي أن تغضب في بعض الأحيان ، ولكن إذا كنت تغضب كثيرًا فهذا دليل على ضعف الصحة العقلية. يجعلك ضعيفًا على المستوى العقلي والجسدي والعاطفي. لذلك من أجل صحتك الأفضل تعلم أن تسامح الناس.