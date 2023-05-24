ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

يُعتقد أن سكب السمن في الأنف مرتين يوميًا يمكن أن تسبب الراحة من العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وفقا لما نشره موقع هيلثي، لذلك نلقي الضوء على فوائد وضع السمن فى الأنف .

فوائد وضع السمن في الأنف

يساعد في الحصول على نوم جيد، وتخفيف الصداع (بسبب التوتر ، والصداع النصفي) ، وتوهج الجلد ، وتحسين المناعة والذاكرة ، وتقليل الحساسية ، وتحسين الصحة العقلية ، ومنع تساقط الشعر وشيب الشعر، ويساعد على الحماية ، وتقليل التوتر ، وتقليل الشخير ويغذي الدماغ.

تساعد السمنة أيضًا كثيرًا في اضطرابات المناعة الذاتية، يستفيد الأشخاص الذين يعانون من مناعة الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد بشكل كبير من هذا العلاج، يمكن أن يريحك من الإجهاد والصداع والإرهاق الحراري وتساقط الشعر وعدم وضوح الرؤية والأرق وما إلى ذلك.

متى يجب وضع السمن في الأنف

أخبر الطبيب أنه يجب عليك وضع قطرتين فقط من السمن البقري في كل من فتحتي الأنف بمساعدة القطن أو القطارة أو إصبعك الصغير بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح أو في الليل أثناء النوم.