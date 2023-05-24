هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

الإفراط في تناول الطعام حتى الوصول إلى الشبع الزائد عن الحد، قد يسبب مشكلات صحية خطيرة دون أن ندري، لذلك فالاعتدال أفضل حل.

وفي إطار سلسلة النصائح التي يقدمها للمصريين، حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الإفراط في تناول الطعام، مشيرا إلى أن هده العادة قد تهدد حياتك.

مخاطر الشبع الزائد

وخلال برنامجه "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، حذر "موافي" من مخاطر الشبع الزائد الزائد الذي يمنح الجسم 10 أمثال ما يحتاجه، ما يسبب مشكلات صحية، مثل السمنة وضيق التنفس.

وأضاف: "تناول الطعام بكميات كبيرة خطر على صحة الإنسان، الأكل بيقعد في الفم 5 ثواني، وده الوقت اللي بتحس بيه وبتستمتع بطعمه، وبعد البلع خلاص، إنت بتضيع عمرك عشان الـ5 ثواني".

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، المصريين بتناول وجبات صغيرة دون الوصول إلى الشبع الزائد عن الحد.

مخاطر الإفراط في الطعام

وفقا لموقع هيلث لاين، فإن الإفراط في تناول الطعام قد يسبب:

الإصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون، وخصوصا عند تناول الأطعمة الدسمة والحلويات.

يؤثر على صحة القلب، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة التى يتعرض لها، وذلك نتيجة زيادة الوزن مما تؤثر على الرئتين.

يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم .

السمنة المفرطة الناتجة عن الإكثار من تناول الطعام تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

التهابات المفاصل والعضلات وعدم القدرة على الحركة.

اضطرابات الجهاز الهضمي، وتراكم السموم في الجسم.