عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

ترندات التيك توك
ترندات التيك توك

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وجبة فطار تحميك من مرض خطير يهدد حياتك.. احرص عليها

فى الأونة الأخيرة زاد انتشار مرض الزهايمر وفقا لما نشرة صحيفة إكسبريس البريطانية، يؤكد الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أهمية اتخاذ خطوات يومية للحفاظ على شكل الدماغ .

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟


يعتقد الكثير من الأشخاص أن سكب السمن في الأنف مرتين يوميًا يمكن أن تسبب الراحة من العديد من المشاكل الصحية الخطيرة،لذلك نلقي الضوء على فوائد وضع السمن فى الأنف فى هذا التقرير. .

ترند غريب.. وضع الفلفل الأحمر على الشفاه للتجميل

انتشر في الفترة الأخيرة الماضية ترند على تيك توك لتكبير الشفاه بين النساء بحيث تكون ممتلئة وجذابة باستخدام الفلفل الحار عليها مباشرة بدلا من اللجوء لعمليات التجميل

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

الإفراط فى تناول بعض الأطعمة قد يسبب بعض المشاكل الصحية، وكشف الدكتور حسام موافي استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن تناول شوربة المواسير قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

 

الصحة المراة الدكتور حسام موافي الفلفل الحار السمن البلدي الزهايمر يسبب الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره فى السوق .. طريقة عمل كمبوت المشمش

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بعد انتشاره فى السوق .. طريقة عمل عصير المشمش بمذاق مميز

في موسمه.. إزاى تشتري الخوخ الجيد |وهذه مدة صلاحيته

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

طعام رخيص جدا يحمى من السرطان .. تناوله يوميا

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

ترشيحاتنا

كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

6 أطفال بينهم رضيعة.. قرار عاجل من السلطات الكويتية بترحيل مصري وزوجته

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ