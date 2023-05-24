نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجبة فطار تحميك من مرض خطير يهدد حياتك.. احرص عليها

فى الأونة الأخيرة زاد انتشار مرض الزهايمر وفقا لما نشرة صحيفة إكسبريس البريطانية، يؤكد الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أهمية اتخاذ خطوات يومية للحفاظ على شكل الدماغ .



ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟



يعتقد الكثير من الأشخاص أن سكب السمن في الأنف مرتين يوميًا يمكن أن تسبب الراحة من العديد من المشاكل الصحية الخطيرة،لذلك نلقي الضوء على فوائد وضع السمن فى الأنف فى هذا التقرير. .



ترند غريب.. وضع الفلفل الأحمر على الشفاه للتجميل

انتشر في الفترة الأخيرة الماضية ترند على تيك توك لتكبير الشفاه بين النساء بحيث تكون ممتلئة وجذابة باستخدام الفلفل الحار عليها مباشرة بدلا من اللجوء لعمليات التجميل



حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

الإفراط فى تناول بعض الأطعمة قد يسبب بعض المشاكل الصحية، وكشف الدكتور حسام موافي استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن تناول شوربة المواسير قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.