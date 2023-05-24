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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صهريج محمل بالجاز.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حريق ضخم بالعراق

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شهد طريق الحلة - جبلة العراقي اندلاع حريق اليوم في صهريج كان محملا بمادة الجاز، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في الطريق.
 
ونقلت صحيفة ناس العراقية عن  مصدر أمني أن "فرق الدفاع المدني باشرت عملها في مكافحة حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بمادة الجاز على الطريق السريع الدولي المؤدي إلى حلة - جبلة".
 
وأكد المصدر أن "صاحب الصهريج توفى إثر الحادث، فيما تسببت النيران في احتراق عجلتين وأصيب 3 مدنيين بحالات اختناق". 

ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق إلى الأراضي العراقية من خلال محافظة البصرة.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من ضبط زورق وإلقاء القبض على (16) شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن المعتقلين قادمين من إحدى دول الجوار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم للجهات المختصة.

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