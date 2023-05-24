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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. قرارات عاجلة من الحكومة بشأن موسم الحج ودعم الزراعة بغزة

علم فلسطين
علم فلسطين

أصدرت  لجنة متابعة العمل الحكومي الفلسطينية قرارا بإعفاء معقمات التربة من رسوم استيراد المبيدات عبر معابر قطاع غزة وكذا إقرار ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج واعتماد البعثات المصاحبة.

كما قررت أيضا صرف مبلغ مالي من المستحقات للموظفين الذين ظهرت اسماؤهم في قرعة الحج لهذا العام وإقرار لائحة تنظيم استثمار أراضي المحررات المقدمة من وزارة الزراعة بجانب المصادقة على تعاقدات وزارة الزراعة مع مؤسسات مختلفة بشأن مشاريع زراعية لخدمة المزارعين بحسب وكالة صفا .

كما تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من المولدات الكهربائية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية للحد من أزمة الكهرباء و الموافقة على توفير عدد من عمال خدمات النظافة والخدمات المساندة للعمل في مرافق وزارة الصحة وكذلك اتخاذ إجراءات بحق محطات وشركات الغاز التي يثبت تزويدها لنقاط الغاز العشوائية المخالفة.

فيما أحالت اللجنة تعديلات قانونية بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية للمجلس التشريعي.

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