أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

أثار انتقام مفاجىء من عريس لعروسته أثناء ليلة حفل الزفاف وأمام جميع الحضور حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا في بريطانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الخميس، فإن العريس عرض صور عروسته مع من وصفه بـ “أفضل رجل”.

بدأ العريس كلمته بشكل جميل معتاد حتي بدأ حديثه يأخذ منعطفا عن علاقة زوجته المستقبلية برجل آخر كنوع من الانتقام منها.

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وقف العريس أمام جميع ضيوف حفل الزفاف، قائلا: “قبل أن أبدأ بشكل صحيح حديثي، هناك مظاريف قادمة الآن إذا كان بإمكانكم جميعا فتحها” مضيفا: "نعم، هذه صور للعروس مع أفضل رجل، لذلك أنا "سأغادر الآن".

وألقي العريس الميكروفون على الأرض علما بإنه كان وجميع أفراد أسرته على علم بما ينوي ثم غادروا حيث أرادوا أن تضطر العروس لدفع ثمن الطعام.

وكانت من بين التعليقات على الواقعة التي أذهلت المشاهدين في بودكاست The Unfiltered Bride: “يا له من موقف!!”، “لا يمكنني تخيل شعور الضيوف بما حدث أمامهم”.