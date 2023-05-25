شاهد.. احتفال العاهل الأردني بعيد استقلال المملكة رقم 77

أفادت صحيفة هلا أخبار الأردنية بأن الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسعبين في قصر رغدان يتم تنظيمه برعاية العاهل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وبحضور الملكة رانيا العبدالله و الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

جانب من الاحتفال

وبحسب هلا اخبار الأردنية؛ فقد أطلقت المدفعية 21 طلقة إيذانا بوصول الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى قصر رغدان العامر.

واستعرض الملك عبدالله الثاني حرس الشرف الذي اصطف لتحيته بعد أن وصل محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر رغدان العامر.