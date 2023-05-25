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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة عيد الاستقلال.. ملك الأردن يمنح عددا من الشخصيات والمؤسسات أوسمة

ملك الأردن
ملك الأردن

منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدد من الأوسمة مؤسسات وشخصيات وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال السابع والسبعين حيث منح مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى وكذا  الشيخ عبد الحافظ الربطة و رئيس الأساقفة حسام نعوم  بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى

كما قلد الملك  مؤسسة نهر الأردن وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى وكذا أسرة ابرهيم سكجها بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى و الدكتور هيثم سكرية بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى

ومنح كذلك  جلال برجس بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثانية وكذا الشيخ إسماعيل الخطبا بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة

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الأردن الأوسمة الاستقلال الدرجة الاولي الدرجة الثانية الدرجة الثالثة العاهل الأردني الملك عبد الله رئيس الأساقفة وسام الاستقلال

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