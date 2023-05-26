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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي لسكان 15 منطقة

امطار السعودية -
امطار السعودية - ارشيفي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، بالسعودية، نداءا عاجلا إلى الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بحسب صحيفة أخبار 24 السعودية؛ أن منطقة مكة المكرّمة ستتأثر بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل: الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والموية وقيا، وستتأثر مناطق: عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وتوقعت هطول أمطارٍ متوسطة في مُجملها ورياحٌ هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل: الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرّمة، لتشمل: العاصمة المقدّسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم، وحائل، ونجران، والمدينة المنوّرة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الدفاع المدني السعودية المديرية العامة للدفاع المدني أمطار متوسطة هطول أمطار رعدية جريان السيول

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