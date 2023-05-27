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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيع أول سيارة أستون مارتن DB12 مقابل 1.6 مليون دولار

صدى البلد

بعد أقل من 48 ساعة من الظهور الرسمي لسيارة أستون مارتن  DB12، نجح صانع السيارات في بيع أول سيارة سياحية في العالم كما تصفها أستون مارتن مقابل 1.6 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مزاد خيري جرى تنظيمه في مدينة كان بفرنسا وحضره العديد من النجوم لدعم مؤسسة أبحاث الإيدز.

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أستون مارتن تكشف عن DB12 الجديدة| صور

تم إحضار السيارة إلى المسرح من قبل إيفا لونجوريا وجيمس مارسدن ، بينما انضم مشاهير عالم الترفيه والفنون والأزياء إلى الحدث أيضًا، وكان من بين الضيوف الملكة لطيفة ، والممثلين ريبيل ويلسون ، وفان بينجبينج ، والعارضات سارة سامبايو ، وبيانكا بالتي ، وهايدي كلوم، وستيلا ماكسويل، وأليساندرا أمبروسيو.

وكانت توقعات منظمي المزاد فيما يتعلق بسعر بيع السيارة متحفظة للغاية حيث يقول أستون مارتن إن DB12 حققت نجاحًا كبيرًا بما يتجاوز التقديرات الأولية، وستدعم جميع المكاسب عمل مؤسسة أبحاث الإيدز.

 وتعتبر هذه السيارة الفائقة ليست الأولى من إنتاج DB12 فحسب، بل سيتم التوقيع عليها أيضًا من قبل سائقي Aston Martin Formula 1 Lance Stroll و Fernando Alonso  الذين سيضيفون توقيعهم إلى غطاء المحرك.

وتشمل اللمسات الخاصة الأخرى في سيارة DB12 الفريدة من نوعها تعديلات Q من أستون مارتن مثل شارة الحاجز الخاصة وتطريز مسند الرأس، وستعرض لوحة خاصة على الجانب الداخلي من عتبة الباب تاريخ السيارة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المنتظم لسيارة أستون مارتن DB12 في الربع الثالث من هذا العام، ولا تتوفر أي تفاصيل عن الأسعار حتى الآن ، لكن سابقتها ، DB11، كان لديها برنامج تجديد نظم الإدارة بقيمة 208,425 دولارًا أمريكيًا لطراز 2022 الأساسي في الولايات المتحدة.

DB12 استون مارتن Aston Martin Formula 1 ernando Alonso

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