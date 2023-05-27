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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شك في سلوكها فحاول إنهاء حياتها.. تفاصيل مأساة الزوجة الثلاثينية بالجيزة

سيدة - ارشيفية
سيدة - ارشيفية

واقعة مأساوية تعرضت لها زوجة بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.. حيث حاول زوجها إنهاء حياتها مستخدما آلة حادة وذلك على أثر خلافات نشبت بينهما بسبب شكه في سلوك زوجته، حيث أعد الزوج المتهم لجريمته وإنتظر زوجته حتى نشبت بينهما مشادة كلامية وقام على أثرها بالتعدي عليها حتى أصابها.

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تفاصيل خناقة الزوجة مع زوجها في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة ثلاثينية إلى المستشفى ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة في الجسد، وشكلت الأجهزة الأمنية في الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن زوجها وراء إرتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وأكدت الزوجة المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها تطورت إلى مشاجرة، لقيامه بالإعتداء عليها بسبب شكله المستمر في سلوكها، وخلال ذلك نتج عنه إصابتها الموصوفة في التقارير، واتهمته بقصد قتلها وإنهاء حياتها، وتركها وفر هاربا.

زوجة تتهم زوجها بالاعتداء عليها

وقرر شقيق الزوجة المجني عليها، قيام المتهم بالإعتداء على الزوجة بالضرب، وقرر المتهم بارتكابه الواقعة حيث قرر قيامه بالاعتداء عليها بسببب شكله في سلوكها المستمر، حتى قرر التخلص منها مستخدما آلة حادة للإعتداء عليها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف على المجني عليها تبين أن اصابات بالطرف العلوي الأيسر كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها، واصاباتها جائزة الحدوث من مثل التعدي بالضرب بسنجة أو ما في حكمها وعلى النحو الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

الزوج المتهم: سلوكها مش ولا بد

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها س.غ عمدا مع سبق الإصر والترصد وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضاً، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا إصابتها الموصوفه بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لأمر لا دخل لإرادته فيه، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحبس الزوج المتهم بمحاولة إنهاء حياة زوجته، 5 سنوات عما أسند إليه من إتهام الشروع في قتل زوجته بسبب شكله في سلوكها بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

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