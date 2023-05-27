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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تحذيرعاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة عن السعر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

أسرار مدفونة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بـ جبانة البوباسطيون.. أحمد عامر يوضح
تحدث أحمد عامر الخبير الأثري، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بـ جبانة البوباسطيون في سقارة، قائلا إن وزارة السياحة والآثار ستعلن اليوم عبر صفحتها الرسمية عن كشف أثري مهم بسقارة.
 

فيديو كونفرنس.. السيسي يشارك في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث أزمة السودان
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، عن مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

 

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، أن أسعار الأرز في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا، وأن سعر طن الشعير العريض من 15 يومًا كان بـ 20 ألف جنيه، والرفيع كان بـ 19500 جنيها، ولكن اليوم انخفض 3 آلاف جنيه.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 مايو 2023
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 27 مايو 2023.

 

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، كل عام تشهد ارتفاعات، وذلك بسبب الأقبال الكبير على شراء الأضاحي، ولكن هذا العام تشهد انخفاض بعد أن توقف الكثير عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

 

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تعليقا على إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال وفيروس سي.

 

الوقت مناسب.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين
كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تفاصيل هامة بشأن أسعار الذهب.

 

انخفاض ملحوظ في الأسعار والجنيه الذهب يسجل 18720 جنيها
قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت.

 

أسعار العملات| استقرار نسبي في الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 27- 5-2023.
 

العاصفة تقترب| تحذيرعاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

التوك شو جبانة البوباسطيون السيسي شعبة الأرز اسعار اللحوم الذهب الأرصاد

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