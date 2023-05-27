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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

ضيق التنفس
ضيق التنفس

يعد ضيق التنفس من أخطر الأشياء التى يمكن أن يتعرض لها أى إنسان لأنه من أهم العمليات الحيوية التى تتم فى الجسم وتؤثر على وظائف المخ والقلب ومختلف الأعضاء.

لذا من المهم معرفة طرق طبيعية وحيل لعلاج ضيق التنفس المتوسط والبسيط خاصة فى أوقات العواصف والتقلبات الجوية وذلك وفقا لموقع  “pharmeasy.”
 

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الجلوس إلى الأمام 
قد يساعد الانحناء للأمام أثناء الجلوس على استرخاء جسمك ويجعلك تتنفس بسهولة، هذا الوضع يخفف الضغط على رئتيك وقلبك.

كلما شعرت بـ ضيق في التنفس، يمكنك تجربة هذا الوضع بالجلوس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض، مع إمالة صدرك للأمام قليلاً وحافظ على استرخاء عضلات كتفك ورقبتك.

التنفس العميق 
قد يساعد التنفس العميق باستخدام عضلات البطن على التحكم في ضيق التنفس واستلق على سطح مستوٍ وضع يديك على بطنك وتنفس بعمق من خلال الأنف وثم شغل هذا المنصب لبعض الوقت قبل الزفير ويمكن للناس تجربة التنفس البطني.

تمارين التنفس
تمارين التنفس

ملاحق التنفس بالشفاه
إنها واحدة من أبسط تمارين التنفس التي تساعد على إبطاء وتيرة تنفسك بسرعة ومن المفيد إذا كان ضيق التنفس بسبب القلق.

قبل أن يرتاح عضلات رقبتك وكتفيك ثم تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا وحافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير ثم أخرج الزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك المزروعة حتى العد حتى أربعة.

النوم في وضع مريح
قد يعاني العديد من الأشخاص من ضيق في التنفس أثناء نومهم بشكل مستقيم بالنسبة لهؤلاء تحتاج إلى النوم في وضع مسند ويساعد على استرخاء جسمك والمسالك الهوائية.

استنشاق البخار
قد يحدث ضيق التنفس أحيانًا بسبب تراكم مخاط سميك في الشعب الهوائية ويعيق التنفس بسهولة وقد يؤدي استنشاق البخار إلى تسييل المخاط السميك ويساعد على تخفيف ضيق التنفس. 

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