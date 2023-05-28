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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.. البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لمنع الغش .. إعادة تدوير العمال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعدات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة|تفاصيل
أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس 1 يونيو وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 771 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الآثار.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بالكليات
تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي  2022-2023 بكليات العلوم، الحاسبات والمعلومات، التجارة  وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القاهرة.. احصل عليها برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة.. يتساءل جميع الطلاب وأولياء الامور عن موعد ظهورها، ويبحثون عن أخبارها على جميع محركات البحث.

البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية
نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، نتائج أرصاد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية المأخوذة بمرصد القطامية الفلكى، موضحاً أن دراسات انفجارات جاما الكونية تعتبر  من الدراسات الهامة في علم الفلك الحديث.

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 عبر جروبات في تليجرام
قامت جروبات شاومينج على تطبيق تيليجرام  بنشر صور، ادعت أنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الآن.

السيد قنديل: مخطط لتحويل كليات التربية الرياضية بحلوان إلى نواد
أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

 

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