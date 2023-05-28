بتهمة السحر في أمريكا..قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عاما

أصدر مسؤولون في ولاية كونيتيكت، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية قرارا مفاجئا بشأن 12 شخصا كانوا متهمين بأعمال “سحر” قبل 400 عاما في أمريكا، فما القصة؟.

خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا في منتصف القرن السابع عشر، أُعدم 11 شخصا شنقا بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت، شملوا جميعا 9 نساء ورجلين، أعفي أحدهم من العقوبة.

وفقا لما ذكره موقع “إيسترن هيرالد” العالمي، اليوم الأحد، فقد وصف المسؤولون في ولاية كونيتيكتما حدث منذ 4 قرون بأنه "خطأ قضائي".

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من جانبها، رحبت جمعية "سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت" تضم أحفادا المدانين بتهمة السحر قبل قرون، في بيان بتصويت المسؤولين في كونيتيكت.

وكان أحفاد المدنين قد قادوا حملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيين بعد وفاتهم.

يأتي قرار ولاية كونيتيكت عشية الذكرى السنوية الـ 376 لأول عملية شنق بتهمة السحر في نيو إنجلاند، إعدام أليس يونج، وفقا لما أكدته شبكة “سكاي نيوز”.

وقد اتُهم مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، بالسحر في نيو إنجلاند في القرن السابع عشر، ولا سيما خلال المحاكمات الشهيرة في "سالم" بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693.