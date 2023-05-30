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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: أول ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها.. تعليق خالد الغندور على هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها من نزار الفارس| شاهد

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل. 

 

تعليق مثير من خالد الغندور على هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على هدف الأهلي الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على فيسبوك. 

وكتب: “الف مبروك الهدف الصحيح لصالح الأهلي و خصوصا قبل نهائي افريقيا”.

 

لازم يتخصم له.. نبيل الحلفاوي ينتقد أداء لاعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لأعب الأهلي محمد شريف، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: “‏شريف لازم يتخصم منه، سواء في التدريبات أو الماتشات في كل مرة يقف فيها ورا المدافعين أو لما تبقى فيه هجمة ويجري بسرعة على الأوفسايد يستنى تمريرة زميله”.

 

 

الإعلامى نزار الفارس الفنان نبيل الحلفاوي الفنانة حورية فرغلي هدف الأهلي نهائي أفريقيا

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