موجز السوشيال: أول ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها.. تعليق خالد الغندور على هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل.

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على هدف الأهلي الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الف مبروك الهدف الصحيح لصالح الأهلي و خصوصا قبل نهائي افريقيا”.

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لأعب الأهلي محمد شريف، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: “‏شريف لازم يتخصم منه، سواء في التدريبات أو الماتشات في كل مرة يقف فيها ورا المدافعين أو لما تبقى فيه هجمة ويجري بسرعة على الأوفسايد يستنى تمريرة زميله”.